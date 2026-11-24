NOTICE OF PUBLIC HEARINGS: Public Hearings on Ordinances No. 2026-17, 2026-18, & 2026-19
NOTICE OF PUBLIC HEARINGS: Public Hearings on Ordinances No. 2026-17, 2026-18, & 2026-19
NOTICE OF PUBLIC HEARINGS
Public Hearings on Ordinances No. 2026-17, 2026-18, & 2026-19
The City of Dillingham will hold Public Hearings on Thursday, December 3, 2026, at 7:00 P.M. in the City Council
Chambers for the purpose of taking comment from the public on the following ordinances:
- Ordinance No. 2026-17: AN ORDINANCE OF THE DILLINGHAM CITY COUNCIL AUTHORIZING THE SALE OF
A FORECLOSED PROPERTY NEAR 2002 KANAKANAK RD.
- Ordinance No. 2026-18: AN ORDINANCE OF THE DILLINGHAM CITY COUNCIL AUTHORIZING THE SALE OF
FORECLOSED PROPERTIES LOCATED NEAR 307 AIRPORT RD AND DOWNTOWN.
- Ordinance No. 2026-19: AN ORDINANCE OF THE DILLINGHAM CITY COUNCIL RETAINING A FORECLOSED
PROPERTY LOCATED NEAR 1409 N. EMPEROR WAY FOR A PUBLIC PURPOSE.
If you have any questions, please contact the City Clerk’s office at (907) 842-5212 or email
cityclerk@dillinghamak.us .
The full text of these Ordinances can be found on the City Website: https://www.dillinghamak.us/ordinances