© 2026 KDLG
Public Radio for Alaska's Bristol Bay
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Friends of KDLG meeting

Friends of KDLG meeting

The Friends of KDLG is meeting and invites the public to attend either in person or virtually via below link. Meetings are held at Dillingham City School District office.

Virtual link: https://www.dlgsd.org/page/school-board Go to school board meeting link to join.

Cindy Tripp Johnson
05:30 PM - 07:00 PM, every 6 months on Thursday through Jun 17, 2027.

Event Supported By

Friends of KDLG

Artist Group Info

azurewild@gmail.com
Cindy Tripp Johnson
Seward ST
Dillingham, Alaska 99576
9078431106
azurewild@gmail.com