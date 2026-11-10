Friends of KDLG meeting
Friends of KDLG meeting
The Friends of KDLG is meeting and invites the public to attend either in person or virtually via below link. Meetings are held at Dillingham City School District office.
Virtual link: https://www.dlgsd.org/page/school-board Go to school board meeting link to join.
Cindy Tripp Johnson
05:30 PM - 07:00 PM, every 6 months on Thursday through Jun 17, 2027.
Event Supported By
Friends of KDLG
Artist Group Info
azurewild@gmail.com
Cindy Tripp Johnson
Seward STDillingham, Alaska 99576
9078431106
azurewild@gmail.com