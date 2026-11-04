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Public Radio for Alaska's Bristol Bay
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DCSD School Board Work Session

DCSD School Board Work Session

AGENDA

I. CALL TO ORDER

II. ROLL CALL

III. Vision/Mission/Belief Statements

IV. CBA Committee Seat Discussion

V. Activities Carryover Presentation & Discussion

VI. Strategic Plan Draft Goals, Next

Dillingham School District Office- High School
06:00 PM - 11:59 PM on Mon, 9 Nov 2026

Event Supported By

Dillingham City School District
https://www.dlgsd.org/
Dillingham School District Office- High School
Seward ST
Dillingham, Alaska 99576
ahurley@utbb.org