DCSD School Board Work Session
DCSD School Board Work Session
AGENDA
I. CALL TO ORDER
II. ROLL CALL
III. Vision/Mission/Belief Statements
IV. CBA Committee Seat Discussion
V. Activities Carryover Presentation & Discussion
VI. Strategic Plan Draft Goals, Next
Dillingham School District Office- High School
06:00 PM - 11:59 PM on Mon, 9 Nov 2026
Event Supported By
Dillingham City School District
https://www.dlgsd.org/
Dillingham School District Office- High School
Seward STDillingham, Alaska 99576
ahurley@utbb.org