As federal resources for English learners disappear, schools are stepping up
The Trump administration is rolling back support for English language learners by removing federal guidance and resources, and seeking to eliminate all $890 million in federal funding for English language acquisition programs in schools.
Erica Meltzer, a national editor at Chalkbeat, joins us to discuss how schools are stepping in to support English learners.
