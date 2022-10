¿Cómo ha afectado su vida la ley de aborto estatal? Comparta su historia

NPR se encuentra investigando el impacto de las nuevas leyes de aborto que están teniendo efecto en todo el país.

(To read this in English, click or tap here.)

Estamos interesados en los casos personales. El suyo puede tener que ver con una decisión seria que haya tenido que tomar, un riesgo para su salud o incluso su vida. O puede ilustrar las formas más leves e inesperadas en que estas leyes han afectado su vida.

Y también nos encantaría escuchar de los prestadores de la salud, quienes pueden expresarse respecto al impacto en sus consultorios o en la vida de sus pacientes.

Nosotros queremos ayudar a la gente a comprender la amplitud de estas leyes y cómo están remodelando la vida estadounidense, ahora que el fallo Roe c/Wade ha sido revocado.

¿Acaso usted tiene una historia para contar acerca de algo que le sucedió, debido a la ley de aborto de su estado? Envíe su historia en el siguiente formulario o aquí, y es posible que nos comuniquemos con usted para obtener más información.

Su presentación se regirá por nuestras Condiciones de Uso y Política de Privacidad. Como enuncia la Política de Privacidad, queremos que tenga en cuenta que puede haber circunstancias, en las que las exenciones previstas por la ley para las actividades periodísticas o la libertad de expresión podrían invalidar sus derechos a la privacidad. No utilizaremos su historia hasta que nos hayamos comunicado con usted y hayamos obtenido su consentimiento, para utilizar los detalles que se publicarán.

